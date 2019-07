Viele Tote in Japan

"Sterbt!" – Brandstifter zündet bekanntes Trickfilmstudio an

18.07.2019, 16:21 Uhr | AFP, dpa, t-online.de, jmt

Es sind Szenen wie in einem Horrorfilm: "Sterbt!", schreit ein Mann und zündet das japanische Studio Kyōto Animation an, das beliebte Zeichentrickfilme produziert. Zahlreiche Menschen sterben.

Bei einem Brandanschlag auf ein bekanntes Trickfilmstudio in Japan sind zahlreiche Menschen getötet worden. Zunächst war von mindestens einem Toten die Rede, nun sprechen Behörden von mindestens 33 Todesopfern, weitere werden befürchtet. Insgesamt sollen sich japanischen Medien zufolge 70 Menschen in dem Gebäude aufgehalten haben.

Feuer in Kyoto: Der 41-jährige mutmaßliche Brandstifter ist unter den Verletzten. (Quelle: Kyodo/Reuters)



Ursache des Feuers ist Brandstiftung – ein Verdächtiger wurde verletzt festgenommen und gestand die Tat. Augenzeugen berichteten, der Mann habe "Sterbt!" geschrien und dann eine brennbare Flüssigkeit verschüttet und angezündet. Sein Motiv ist bislang unklar – der Direktor des Filmstudios sagte allerdings, die Firma habe zuvor Morddrohungen per Email erhalten. Dem Verdächtigen droht nun die Todesstrafe.

Feuerwehr entdeckt zahlreiche Leichen



Im Erdgeschoss und im ersten Stock des Gebäudes entdeckte die Feuerwehr laut eigenen Angaben zunächst zwölf Leichen. Etwa zehn weitere Tote seien auf den Treppen des zweiten Stockwerks entdeckt worden, ein weiterer in der ersten Etage. Mindestens 36 weitere Menschen wurden demnach verletzt, zehn von ihnen schwer.



Bild aus einem Film des Studios: Ein 41-Jähriger hat einen verheerenden Anschlag auf Kyōto Animation verübt. (Quelle: imago images)



"Anrufer berichteten, sie hätten eine laute Explosion im ersten Stock von Kyōto Animation gehört und Rauch gesehen", sagte ein Feuerwehrsprecher. "Ich hörte zweimal einen lauten Knall, sie hörten sich an wie Explosionen", sagte ein Mann dem Sender NHK. "Das Feuer wütete heftig. Ich sah rote Flammen lodern." Eine 59-jährige Frau aus der Nachbarschaft berichtete der Nachrichtenagentur Kyodo: "Ein Mensch mit versengtem Haar lag am Boden, und da gab es blutige Fußspuren."

Viele beliebte Serien produziert

Die 1981 gegründete Produktionsfirma Kyōto Animation (auch KyoAni) ist bekannt für beliebte Zeichentrickserien wie "K-On!", "Free!" und "Suzumiya Haruhi no Yuutsu". Sie besitzt zwei Studios und betreibt eine Zeichentrickfilm-Schule. Sie beschäftigt rund 160 Mitarbeiter. Noch am Tag zuvor hatte KyoAni bevorstehende Veranstaltungen beworben. Fans der Produktionen trugen ihre Trauer in soziale Medien. "Warum, warum, warum?", schrieb ein ehemaliger Mitarbeiter.

[KYOANI & DO FAN DAYS 2019]

English site of "Enjoy! The World Of Kyoani And Do" opened!

The tickets are now on sale!

The deadline of application for Stage Event is Aug. 15 (Thu.) 6:00pm JST!https://t.co/kBKyKnlgeH pic.twitter.com/ui3InVE0BV — 京都アニメーション (@kyoani) July 16, 2019

Nach dem rund dreieinhalbstündigen Brand am Donnerstagvormittag zeigten Aufnahmen des dreistöckigen Firmengebäudes ein völlig ausgebranntes Haus, aus dem noch Rauchwolken aufstiegen. Am Tatort fand die Polizei anschließend auch mehrere Messer. Ob sie dem mutmaßlichen Täter gehören, ist unklar.







Japan ist weltweit für seine Zeichentrickfilme berühmt. Japans Regierungschef Shinzo Abe zeigte sich entsetzt. "Es ist so schrecklich, dass mir die Worte fehlen", erklärte er auf Twitter. "Ich bete für die Verstorbenen." In dem Land sind Gewaltverbrechen vergleichsweise selten. Brandanschläge werden in Japan, wo viele Menschen in Holzhäusern leben, hart bestraft. Sogar die Todesstrafe kann verhängt werden.