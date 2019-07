"Es bricht mir das Herz" – Fans trauern um ermordete Trickfilmer

Das Filmstudio "KyoAni" in Kyoto ist bei Anime- und Manga-Fans auf der ganzen Welt beliebt. Nach dem Brandanschlag mit vielen Toten trauern sie in den sozialen Medien – mit Bildern ihrer Lieblingsfiguren.

Seit mehr als 15 Jahren produziert Kyoto Animation, das auch "KyoAni" genannt wird, Zeichentrickfilme in Japan. Die Figuren mit den großen Augen und den kindlichen Gesichtszügen sind überall auf der Welt bekannt. Manche Anime- und Manga-Fans lieben ihre gezeichneten Stars besonders. Sie waren am Donnerstag fassungslos.

Szene aus dem "Kyoani"-Film "Liz und der blaue Vogel": "KyoAni hat viele herzerwärmende, heilende Anime produziert, und es bricht mir das Herz." (Archivfoto) (Quelle: Prod.DB/imago images)



Im Filmstudio "KyoAni" war ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Die Zahl der Todesopfer stieg immer weiter. Die Polizei geht davon aus, dass es Brandstiftung war. Ein 41-Jähriger gestand demnach, dass er das Feuer gelegt habe.





Nur wenige Stunden später lag das Hashtag #PrayForKyoani auf Twitter im Trend. Etliche Fans posteten Bilder ihrer Lieblingsfiguren und bekundeten Mitgefühl. Auch andere soziale Medien wurden von Bildern von traurigen "KyoAni"-Darstellern überschwemmt. Einige der Figuren existieren schon seit mehr als 15 Jahren.

"KyoAni hat viele herzerwärmende, heilende Anime produziert, und es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, dass mein Lieblings-Anime-Studio angegriffen wird, weil die Leute tun, was sie lieben", schrieb User Jackie Pham aus den USA.

Das Twitter-Konto "Tokyo Otaku Mode" bot den Fans an, ihre Nachrichten an das Studio kostenlos zu übersetzen. "Wir werden bald Nachrichten von Fans sammeln und ins Japanische übersetzen, um die Liebe zu vermitteln, die internationale Fans für das Studio haben."

Ein Schwarz-Weiß-Bild, das sehr oft verbreitet wurde, zeigte trauernde Anime-Figuren. Dazu der Satz: "Betet für KyoAni". Die User wünschten den Opfern gute Besserung, schickten "viel Liebe" und boten Unterstützung an.

The Melancholy of Haruhi Suzumiya got me through my tailbone fracture. I was so depressed during the healing process but every time I put this show on I couldn't help but smile. I can't even begin to imagine the grief that the family and friends of those affected #KyotoAnimation pic.twitter.com/tdloMSIELp