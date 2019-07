Mordfall Walter Lübcke

War Stephan E. an einer weiteren Bluttat beteiligt?

26.07.2019, 00:56 Uhr | aj, t-online.de

Verdächtiger in Haft: Stephan E. soll den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke getötet haben. Die Behörden gehen von einem rechtsextremistischen Hintergrund aus. (Quelle: dpa/Screenshot, Montage: Nour Alnader)

Ermittler haben offenbar erneut das Haus des Tatverdächtigen im Mordfall Walter Lübcke durchsucht. Einem Bericht zufolge werde Stephan E. verdächtigt, in einen weiteren ungeklärten Fall verwickelt zu sein.

Der Tatverdächtige im Mordfall Lübcke könnte einem Medienbericht zufolge an einem weiteren Tötungsdelikt beteiligt gewesen sein. Am Donnerstag durchsuchte demnach die hessische Polizei das Wohnhaus von Stephan E. in Kassel. Das habe ein Sprecher der örtlichen Staatsanwaltschaft auf Anfrage des "Spiegels" bestätigt.

Wie der "Spiegel" weiter berichtete, soll es bei den Ermittlungen um eine Attacke auf einen 22-jährigen Asylbewerber am 6. Januar 2016 gehen. Der Iraker wurde damals nahe einer Flüchtlingsunterkunft in Lohfelden mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte auf einem Fahrrad flüchten. Der Fall ist bis heute ungeklärt. Woher der "Spiegel" die Informationen zu den Ermittlungen hat, ist nicht klar.



"Ermittlungen in einem bislang ungeklärten Altfall"

Hintergrund einer erneuten Durchsuchung des Wohnhauses von Stephan E. seien "Ermittlungen in einem bislang ungeklärten Altfall", gegen den Beschuldigten bestehe "der Anfangsverdacht einer Straftat", werden die Behörden im "Spiegel" zitiert. Unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen habe der Sprecher allerdings keine weiteren Angaben machen wollen.





Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war am 2. Juni erschossen worden. Unter Verdacht steht der 45-jährige Stephan E. aus Kassel. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Stephan E. hatte nach Angaben des Generalbundesanwalts Peter Frank zunächst gestanden, Lübcke getötet zu haben; später widerrief er sein Geständnis.