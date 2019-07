Schwerer Überfall

Mann lauert Pfarrer in Gemeindehaus auf

29.07.2019, 07:51 Uhr | AFP

Es war schon Mitternacht, als der Pfarrer nach Hause wollte – doch er kam nicht weit: Ein Unbekannter griff ihn an, fesselte ihn und sperrte ihn ein. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Ein evangelischer Pfarrer in Bochum ist von einem Unbekannten in seinem Gemeindehaus überfallen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, griff der Mann den 66-Jährigen Pfarrer an, als dieser in der Nacht zum Sonntag nach Hause zurückkehrte. Der Angreifer war demnach zuvor gegen Mitternacht gewaltsam in das Gebäude im Stadtteil Riemke eingedrungen.

Laut Polizei verletzte er den Pfarrer, fesselte ihn und sperrte ihn ein. Der 66-Jährige habe aber durch Hilferufe Passanten auf seine Lage aufmerksam machen können. Der Pfarrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.





Von dem flüchtigen Täter fehlte am Sonntagnachmittag noch jede Spur. Er war demnach mit einem Tuch maskiert. Auch zu möglicherweise entwendeten Gegenständen gab es zunächst keine Angaben.