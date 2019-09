Berlin

Unbekannte zünden 35-jährigen Obdachlosen an

04.09.2019, 14:34 Uhr | AFP

Ein Krankenwagen im Einsatz: Der Obdachlose verletzte sich bei löschen des Feuers an der Hand. (Quelle: imago images)

In Berlin wurde am Mittwoch ein 35-jähriger Wohnungsloser im Schlaf angezündet. Unbekannte Täter setzten die Decke des Mannes in Brand – er verletzte sich leicht.

Unbekannte Täter haben in Berlin die Bettdecke eines auf einer Parkbank schlafenden Obdachlosen angezündet. Der 35-jährige Mann verletzte sich an der Hand, wie die Polizei mitteilte.





Die Verletzungen zog er sich zu, als er in der Nacht zum Mittwoch das Feuer selbst löschte. Er war wegen des Brands seiner Decke aufgewacht.