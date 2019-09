Verfolgung in Bad Bentheim

Autoknacker wird erwischt und attackiert Mann

09.09.2019, 12:30 Uhr | dpa

Ein Mann beobachtet in Niedersachsen, wie ein Unbekannter sein Auto durchsucht. Er will ihn stellen – und wird angegriffen. Der Räuber flüchtet, bis ihn ein Hund überwältigt.

Nach dem Einbruch in ein Auto hat ein 44-Jähriger den Besitzer des Wagens attackiert. Der 37-jährige Eigentümer des Autos habe den Mann am Sonntagmittag entdeckt, als dieser das Auto in Bad Bentheim gerade nach Wertsachen durchsuchte, teilte die Polizei mit. Er habe dem Einbrecher "Teile des Diebesguts" entrissen, daraufhin habe der 44-jährige mit einem unbekannten Werkzeug auf ihn eingestochen und den Mann an Arm, Hand und im Gesicht verletzt.

Nach einem Handgemenge sei der 44-jährige in ein nahes Maisfeld geflüchtet. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers habe den Mann in dem Feld geortet, ein Polizeihund habe ihn schließlich überwältigt. Anschließend sei er festgenommen worden.







Er muss sich in einem Strafverfahren wegen schweren Raubes verantworten. Der 37-jährige Autohalter konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.