Auf der Flucht

Autofahrer rast bei illegalem Rennen auf Polizisten zu

09.09.2019, 16:58 Uhr | dpa

Polizeikontrolle: In Duisburg haben sich zwei Männer ein illegales Autorennen geliefert. (Symbolbild) (Quelle: Jochen Tack/imago images)

In NRW wollen Polizisten zwei Raser bei einem illegalen Autorennen stoppen. Einer von ihnen bremst jedoch nicht ab – sondern gibt noch einmal Gas, als er auf die Beamten zufährt. Wenig später wird er geschnappt.

Bei einem illegalen Autorennen in Duisburg soll ein flüchtender Fahrer auf Polizisten zugefahren und erst kurz davor ausgewichen sein. Die Beamten hätten ihm vorher mit einer Vollbremsung deutlich signalisiert, dass er anhalten solle, berichtete die Polizei. Vor dem Ausweichmanöver bremste der 27 Jahre alte Fahrer ab, gab danach aber wieder Gas und fuhr davon. Doch kurz danach traf die Polizei den jungen Mann an, der bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag mit seiner Freundin unterwegs war und angehalten hatte.

"Den Ordnungshütern gegenüber gab der Duisburger an, dass er sie nicht gesehen habe", teilte die Polizei mit. Sie stellten den Führerschein und das Auto des Mannes sicher. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen.





Zuvor waren der Polizei zwei Autos aufgefallen, die mit überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander herfuhren und laut beschleunigten. Wer das zweite Auto steuerte, blieb zunächst unklar.