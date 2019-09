Thale im Harz

Postbote findet zwei Rohrbomben

12.09.2019, 09:42 Uhr | dpa

Ein Paketzusteller hat in Sachsen-Anhalt zwei selbstgebaute Rohrbomben entdeckt. Die Polizei rückte an und sprengte sie.

Zwei längliche Gegenstände, mit Klebeband umwickelt und einer Zündschnur daran – so lagen sie am Straßenrand einem Gewerbegebiet in Thale. Der Paketzusteller, der sie entdeckte, alarmierte die Polizei. Die Beamten erkannten die Gefahr, die von den offensichtlich selbstgebauten Bomben ausging.

Die Post dein Freund und Helfer! 📯



Heute Morgen wollte ein Paketzusteller in #Thale seine Kunden beliefern, als ihm am Straßenrand zwei Gegenstände auffielen, die wie selbstgebaute Bomben aussahen. 😮



↪️ #Einsatz für Unsere USBV-Experten! 👉 https://t.co/bIZ6XEyIku pic.twitter.com/0PAyYVFKPm — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) September 11, 2019

Die Beamten riefen die USBV-Experten (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung) vom LKA Sachsen-Anhalt hinzu, die die beiden Bomben in einer nahe gelegenen Kiesgrube sprengten. Daraufhin untersuchten die Ermittler den Tatort und sicherten Spuren.







Zur Herkunft und Hintergrund der beiden Sprengsätze war zunächst nichts bekannt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.