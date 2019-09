Schon die dritte bundesweit

Verschwunden – Berliner Polizei vermisst Maschinenpistole

15.09.2019, 09:27 Uhr | dpa, jmt

Polizist mit MP5: In Berlin wird eine Maschinenpistole vermisst. (Quelle: imago images)

Erneut ist bei der Polizei eine Maschinenpistole abhanden gekommen. In Berlin laufen Ermittlungen. Bereits in anderen Bundesländern verschwanden Waffen spurlos.

Die Berliner Polizei vermisst seit mehreren Monaten eine Maschinenpistole. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Samstag entsprechende Informationen der Zeitungen "Bild" und "B.Z.". Am 1. November 2018 sei im Rahmen einer anlassunabhängigen Bestandsprüfung aufgefallen, dass eine Maschinenpistole des Spezialeinsatzkommandos in einer Lagerstätte fehlte. "Mit der Maschinenpistole fehlten auch Munition und Zubehörteile", sagte die Sprecherin.

Die Behördenleitung sei den Angaben zufolge "unverzüglich" informiert worden. Es seien sämtliche Liegenschaften und Örtlichkeiten abgesucht worden, die im Zusammenhang mit Einsätzen der verantwortlichen Dienststellen gestanden hätten. Beschäftigte, die Zugriff auf die Waffe hatten oder gehabt haben könnten, seien befragt worden.







Demnach sei eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, auch der Hersteller Heckler & Koch und die weiteren Dienststellen seien informiert. Ein Strafermittlungsverfahren und eine Sachfahndung liefen. Bereits seit März wird bei der Polizei in Niedersachsen eine Maschinenpistole samt Magazinen vermisst. In Leipzig gilt eine Maschinenpistole schon seit drei Jahren als verschwunden.