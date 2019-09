Mann findet verletzte Ehefrau

Rentnerin in Güstrow getötet: Verdächtiger festgenommen

20.09.2019, 12:05 Uhr | dpa, AFP

In Mecklenburg-Vorpommern ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Ein Mann hatte seine Frau schwer verletzt im Haus gefunden. Wenig später starb sie.

Eine 79-jährige Rentnerin ist am Donnerstag in Güstrow getötet worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, wurde die Frau mit schweren Kopfverletzungen in ihrem Wohnhaus gefunden und sei kurz danach gestorben. Im Zuge der Ermittlungen sei ein 43-jähriger Tatverdächtiger in Polizeigewahrsam genommen worden.







Nach Angaben der Ermittler kannte der taubstumme mutmaßliche Täter die Frau. Ob sie den 43-jährigen in ihr Haus ließ oder ob er eindrang, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen zu beantragen. Der Ehemann der Getöteten hatte das Opfer gefunden und Rettungskräfte sowie die Polizei informiert.