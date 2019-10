Verdacht auf Kindesmissbrauch

Polizei sucht nach User von Dating-App

09.10.2019, 20:45 Uhr | dpa

Wegen Missbrauchsverdacht: Polizei sucht nach dem User einer Dating-App. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Ein Nutzer einer Dating-App gibt gegenüber einem anderen Nutzer zu, er habe den eigenen Bruder missbraucht. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter.

Die Polizei Lippe sucht mit Fotos nach dem Nutzer einer Dating-App, der des Missbrauchs von Kindern verdächtigt wird. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Unbekannter am 12. August 2019 gegenüber einem weiteren Nutzer eingestanden, er habe seinen jüngeren Bruder missbraucht. Der Angeschriebene aus Detmold habe dies kurz danach zur Anzeige gebracht. Weil bisherige Ermittlungsansätze nichts ergeben hätten, werde nun öffentlich nach dem Nutzer gesucht.

Fotos des Verdächtigen auf der Website der Polizei

Die Polizei fahndet mit Fotos, die der Unbekannte in seinem Profil der Dating-App nutzte. Es sei davon auszugehen, dass der Verdächtige sich im Umkreis von etwa 30 Kilometern um Detmold herum aufgehalten habe, so die Polizei. Die Dating-App listet die Nutzer in der Nähe nach Entfernung auf. Um welche App es sich handelte, sagte die Polizei nicht.