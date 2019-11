Zeugen gesucht

2.000 Liter Bier gestohlen

06.11.2019, 13:24 Uhr | AFP

Je 50 Liter Bier waren in den Fässern – und die Unbekannten nahmen 40 Stück davon mit. In Niedersachsen ist es zu einem ungewöhnlichen Diebstahl gekommen.

Unbekannte haben in Niedersachsen 2.000 Liter Bier gestohlen. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch entwendeten sie 40 Fässer zu je 50 Litern vom Firmengelände eines Getränkehändlers in Herzlake.





Wie die Beamten in Lingen an der Ems weiter mitteilten, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Dienstag. Die Unbekannten überwanden den Zaun um das Gelände und verluden die Fässer auf einem angrenzenden Acker in einen Wagen. Die Ermittler baten etwaige Zeugen um Hinweise.