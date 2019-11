Bußgeld für Autofahrer

Mann hupt Anwohner jeden Morgen wach

21.11.2019, 13:17 Uhr | AFP

Jeden Morgen schreckten die Anwohner in Obersülzen auf: Über Monate veranstaltete ein Autofahrer täglich um halb fünf ein Hupkonzert auf der Straße. Dafür hat er eine unglaubliche Ausrede.

Seit Jahresbeginn soll ein Autofahrer in Obersülzen in Rheinland-Pfalz täglich um fünf Uhr morgens in der Hauptstraße gehupt und damit die Anwohner geweckt haben. Diese informierten die Polizei, allerdings war lange Zeit kein Kennzeichen des Wagens bekannt, wie die Beamten am Donnerstag in Neustadt an der Weinstraße mitteilten. Daher überwachte die Polizei die Straße, nachdem sich die Beschwerden mehrten.

Eine Streife machte einen 56-jährigen Mann aus Bockenheim als Ruhestörer aus. Er gab zunächst an, wegen einer Katze gehupt zu haben, verstrickte sich aber in Widersprüche.





Die Bußgeldstelle in Speyer soll nun über ein Strafgeld entscheiden. "Die Anwohner dürften jetzt hingegen wieder ausschlafen können", hieß es im Polizeibericht.