Sehnsüchtiger Dieb

15-Jähriger stiehlt Auto, um zu Freundin zu fahren

21.11.2019, 12:52 Uhr | dpa

Der Junge vermisste seine Freundin – so sehr, dass er dafür einiges riskierte: Er brach in ein Geschäft ein, stohl die Schlüssel für den Firmenwagen und setzte sich dann hinter das Steuer. Doch er kam nicht weit.

In Pulheim ist ein 15-Jähriger nachts in ein Fahrradgeschäft eingebrochen und hat die Schlüssel für den Firmenwagen geklaut, um zu seiner Freundin zu fahren. Wie die Polizei mitteilte, stoppten Beamte den Wagen in derselben Nacht kurz vor Bielefeld, als der Jugendliche fast am Ziel war.





Die Polizei übergab den Jungen seinen Eltern und erstattete Anzeigen gegen ihn.