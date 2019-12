Schießerei in Jersey City

Wilde Gefechte auf offener Straße – Polizist in Kopf geschossen

10.12.2019, 21:58 Uhr | pdi, t-online.de

In New Jersey City eröffnen plötzlich zwei Männer mitten auf der Straße das Feuer auf Polizisten und Passanten. Die Angreifer verbarrikadieren sich, die Polizei rückt mit Spezialeinheiten an.

Nach Schüssen in einer Stadt nahe der US-Metropole New York sind dem örtlichen Bürgermeister zufolge mehrere Menschen getötet worden. Darunter sei ein Polizist, sagte Steven Fulop am Dienstag in Jersey City. Er sprach von zwei Vorfällen in direkter Nähe zueinander. Dabei seien in einem Gebäude "mehrere Verstorbene" gefunden worden. Zudem seien mindestens drei Polizisten entweder angeschossen oder anderweitig verletzt worden.

Eine Gruppe von Sicherheitskräften rückt auf den Straßen New Jersey gegen mutmaßliche Angreifer vor. (Quelle: Twitter/ Radin)



Hinweise auf einen Terror-Hintergrund gibt es James Shea von der lokalen Behörde für öffentliche Sicherheit nicht. Die Hintergründe der Tat blieben Fulop zufolge zunächst weiter unklar. Angrenzende Schulen seien gesichert worden. Um die Kinder werde sich gekümmert.

Feuergefecht auf offener Straße

Zwei Männer lieferten sich eine minutenlange Schießerei auf dem Martin Luther King Drive. Laut lokalen Medienberichten hätten die Angreifer sich danach in einem Lebensmittelgeschäft verbarrikadiert. Auf den Straßen war lautes Gewehrfeuer zu hören, wie auf unterschiedlichen Videos in den sozialen Medien zu sehen war.

SOUND ON: Jersey City sounds like a war zone; ALL schools on lockdown, police tell media to leave the area - https://t.co/AIGMupF1k7 pic.twitter.com/6wvtJYNaYc — Breaking911 (@Breaking911) December 10, 2019

Bei dem Schusswechsel wurde ein Beamter in den Kopf getroffen und tödlich verletzt. Dies gab die Staatsanwältin von Hudson County, Esther Suarez, bekannt.

Die Polizei rückte dann mit gepanzerten Fahrzeugen und Spezialeinheiten an. Die Beamten schickten einen Roboter in das Lebensmittelgeschäft. Daraufhin wurde mindestens ein Täter laut Angaben von "CNN" neutralisiert, wie der Sender aus Polizeikreisen erfahren haben will.

DEVELOPING: More than one officer has been shot in Jersey City, CBS New York reports. Police are looking for two shooters - a man and a woman, according to the station https://t.co/Z6mRZysQFh pic.twitter.com/1TdHThLV9y — CBS News (@CBSNews) December 10, 2019

Der Gouverneur des Bundesstaates New Jersey, Phil Murphy, bestätigte, dass mehrere Polizisten angeschossen wurden. Anwohner und Schulkinder durften angrenzende Gebäude nicht verlassen. Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump sei über die Situation unterrichtet worden.