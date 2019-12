Gefecht auf offener Straße – Polizist wird in den Kopf getroffen

In der US-Stadt New Jersey City eröffnen offenbar plötzlich zwei Männer mit Gewehren das Feuer auf Polizisten und Passanten. Das Feuergefecht auf der Straße dauert mehrere Minuten, ein Polizist sei tot.

Bei einer Schießerei in New Jersey City im US-Bundesstaat New Jersey ist laut Berichten von US-Medien mindestens ein Polizist ums Leben gekommen. Zwei Männer mit Gewehren hätten demnach auf offener Straße das Feuer auf Passanten und Polizisten eröffnet.

Die Männer lieferten sich darauf eine minutenlange Schießerei auf dem Martin Luther King Drive. Laut dem bericht von lokalen Medien hätten die Angreifer sich dann in einem Lebensmittelgeschäft verbarrikadiert. Auf den Straßen war lautes Gewehrfeuer zu hören, wie auf unterschiedlichen Videos in den sozialen Medien zu sehen war.

SOUND ON: Jersey City sounds like a war zone; ALL schools on lockdown, police tell media to leave the area - https://t.co/AIGMupF1k7 pic.twitter.com/6wvtJYNaYc