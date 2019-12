Wegberg bei Mönchengladbach

Unbekannte schießen auf Auto – ein Mann verletzt

16.12.2019, 18:55 Uhr | AFP

Eine Polizeiabsperrung am Tatort (Symbolbild): Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. (Quelle: imago images)

In Nordrhein-Westfalen wurde ein Mann in seinem Auto angeschossen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar – die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Unbekannte haben im nordrhein-westfälischen Wegberg auf ein Auto gefeuert und den 39 Jahre alten Fahrer angeschossen. Der von einem Projektil verletzte Mann wurde nach der Tat am frühen Samstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Behörden nun mitteilten. Den Ärzten zufolge schwebte der 39-Jährige jedoch nicht in Lebensgefahr.

Warum die Schüsse fielen, ist nach Angaben der Ermittler bislang völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf, bei der Polizei wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.