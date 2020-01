Ermittlungen in Grafenau

Polizei entdeckt Panzermunition bei Wohnungsräumung

03.01.2020, 13:23 Uhr | dpa

In Bayern hat sich ein 73-Jähriger vermutlich an den Waffenbeständen der Bundeswehr bedient. In seiner Wohnung fand die Polizei unter anderem Panzermunition.

Bei einer Wohnungsräumung in Niederbayern sind mehrere Munitionspatronen gefunden worden, unter anderem für Panzergeschosse. Die Polizei wurde nach Angaben vom Freitag darüber informiert, dass in der ehemaligen Wohnung eines 73-Jährigen in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) Munition für Jagdgewehre gefunden worden sei. Vor Ort fanden die Beamten am Donnerstag außerdem zwei Leuchtspurpatronen, die von einem Panzergeschoss abgefeuert werden können.



Die Ermittler gehen davon aus, dass sie aus Beständen der Bundeswehr gestohlen worden sind. Auch eine Waffe fanden sie in der Wohnung. Gegen den 73-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt. Er lebte nach Angaben eines Polizeisprechers alleine in der Wohnung.