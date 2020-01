Schwere Brandverletzung

Unbekannter zündet Obdachlosen in Berlin an

07.01.2020, 11:49 Uhr | dpa

Er wachte auf, weil sein Hosenbein brannte: In Berlin ist ein Obdachloser angegriffen worden, der im Vorraum einer Bank schlief. Jetzt sucht die Polizei nach einem Verdächtigen.

In Berlin ist ein schlafender Obdachloser im Vorraum einer Bank-Filiale angezündet worden. Der Mann habe in der Nacht eine schwere Brandverletzung am Bein erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Demnach zündete eine Unbekannter das Hosenbein des 45-Jährigen an. Den Ermittlern sagte der Mann, er sei durch das Feuer an seiner Hose aufgewacht. Aufgrund der Angaben des Mannes könnte ein Bekannter von ihm als Täter in Verdacht kommen, sagte ein Polizeisprecher. Dies werde nun geprüft.

Ein Zeuge alarmierte den Notruf

Ein Kunde hatte die Polizei kurz nach Mitternacht zu der Bank in Charlottenburg gerufen. Er habe starken Brandgeruch wahrgenommen und mindestens zwei Obdachlose in dem Vorraum schlafen sehen, hieß es.

Sowohl der Zeuge als auch der zweite Obdachlose waren bereits weg, als die Beamten eintrafen. Die Männer sollten sich bei der Polizei melden, sagte der Sprecher. Bei dem verdächtigen Bekannten handele es sich nicht um den zweiten Schlafenden.