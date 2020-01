Kind in Brandenburg aufgetaucht

Verwahrloste Fünfjährige offenbar völlig auf sich selbst gestellt

13.01.2020, 11:02 Uhr | dpa

Das Gebäude der Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder): Im Dezember tauchte das verwahrloste Kind in einer Klinik auf. (Archivbild) (Quelle: Michael Handelmann/imago images)

Angeblich sah das Mädchen über Jahre kein Tageslicht, im Dezember wurde es in eine Klinik eingeliefert: Nun hat sich die Staatsanwaltschaft in den rätselhaften Fall eingeschaltet.

Nach dem Bericht über ein fünfjähriges angeblich extrem verwahrlostes Mädchen prüft die Staatsanwaltschaft Frankfurt Oder den Fall. "Wir haben aufgrund der Presseberichterstattung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet", sagte ein Sprecher am Montag.

Die "Märkische Oderzeitung" hatte am Samstag berichtet, das Mädchen solle mindestens zwei Jahre völlig auf sich allein gestellt gewesen sein und habe jahrelang kein Tageslicht gesehen. In der Weihnachtszeit sei es dem Landkreis Barnim zufolge unter Mitwirkung des Jugendamts in eine Klinik eingeliefert worden.

Wie die "B.Z." berichtete habe das Kind einen völlig verwahrlosten Eindruck gemacht, und sei geistig und körperlich stark zurückgeblieben. Die beiden älteren Geschwister des Mädchens wurden wohl nach Angaben der Kreis-Sozialdezernentin in Jugendhilfe-Einrichtungen untergebracht.

Laut "B.Z." informierte die Behörde weder Polizei noch Staatsanwaltschaft, obwohl das Jugendamt die Klinik-Einweisung des Mädchens verfügt haben soll.