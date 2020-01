Schießerei auf Hawaii – mindestens drei Tote

Auf Oahu, einer Insel von Hawaii, hat ein Mann das Feuer eröffnet und dabei drei Polizisten erschossen. Zuvor hatte er seine Vermieterin mit einem Messer niedergestochen.

Bei einem bewaffneten Zwischenfall in Diamond Head auf Hawaii sind am Sonntag (Ortszeit) mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen zwei Polizisten.



Eine Hausbesitzerin habe versucht, einen problematischen Mieter vor die Tür zu setzen, sei dabei von dem Mann niedergestochen worden, berichteten örtliche Medien. Beim Eintreffen der Polizei habe der Mann, dessen Alter nach unterschiedlichen Berichten mit 68 oder 69 Jahren angegeben wurde, das Feuer auf die Beamten eröffnet.



Der Nachrichtensender CNN berichtete zudem, dass ein Haus in Brand gesteckt wurde. Auf einem Video von "Hawaii News Now" war zu sehen, wie mehrere Häuser brannten. Die Polizei schrieb auf Twitter, dass eine Straße auf der Insel Oahu wegen Ermittlungen geschlossen sei.

In the area of Hibicus Dr. and connecting streets are closed down due to police investigation.