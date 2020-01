Schießerei auf Hawaii – zwei Polizisten getötet

Auf Oahu, einer Insel von Hawaii, hat es am Sonntagmorgen Medienberichten zufolge eine Schießerei gegeben. Bei dem Vorfall sind demnach zwei Polizisten ums Leben gekommen.

Bei einer Schießerei in Honolulu auf Hawaii haben am Sonntagmorgen (Ortszeit) mindestens zwei Polizisten ihr Leben verloren, wie unter anderem der Nachrichtensender CNN berichtete. Zudem habe der mutmaßliche Schütze ein Haus in Brand gesetzt, hieß es weiter.

Die Polizei schrieb auf Twitter, dass eine Straße auf der Insel Oahu wegen Ermittlungen geschlossen sei.



In the area of Hibicus Dr. and connecting streets are closed down due to police investigation.