Mit Haftbefehl gesucht

Mann schläft in Zug ein – Festnahme

20.01.2020, 17:57 Uhr | dpa

Zwei Polizeibeamte am Bahnhof: Der Mann hatte eine lange Liste an Vergehen auf dem Kerbholz. (Symbolbild) (Quelle: Ralph Peters/imago images)

So schlecht kann sein Gewissen nicht gewesen sein: Ein gesuchter Mann ist bei einer Zugfahrt in Oberfranken eingeschlafen und hat seinen Ausstieg verpasst. Als er in Hof ausstieg, nahm ihn die Polizei fest.

Ein Nickerchen im Zug hat der Hofer Polizei die Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten Mannes beschert. Der 30-Jährige hatte Samstagmittag den Umstieg in Marktredwitz verschlafen und war deshalb erst im knapp 50 Kilometer entfernten Hof ausgestiegen, teilte die Polizei am Montag mit. Dort geriet er in eine Kontrolle der Bundespolizei, die einen bestehenden Haftbefehl wegen mehr als 30 verschiedener Vergehen feststellte.

Zu den dafür fälligen 2.390 Euro Geldstrafe oder 150 Tagen Gefängnis kommt nun noch der Besitz einer fremden EC-Karte, die der Mann bei sich führte.