Auf Rastplatz festgenommen

Polizei findet Sprengstoff in Auto eines Mannes

31.01.2020, 09:33 Uhr | AFP

Weil die Polizei Sprengstoff im Auto eines Mannes gefunden hat, musste ein Rastplatz in NRW geräumt werden. Die Beamten haben eine Vermutung, wofür die explosive Fracht gedacht war.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat auf einer Autobahnraststätte Sprengstoff im Auto eines 25-Jährigen entdeckt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei in Wesel am Freitag mitteilte. Das Material sollte vermutlich für die Sprengung von Geldautomaten genutzt werden.

Das Tankstellengelände, die Raststätte Hünxe-West und auch der angrenzende Parkplatz wurden nach dem explosiven Fund in der Nacht zum Freitag geräumt. Auch die Autobahn 3 wurde in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Spezialisten des Landeskriminalamtes entschärften das Sprengmaterial. Die Sperrungen wurden am frühen Morgen wieder aufgehoben.