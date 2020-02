Mehrere Verletzte

Baden-Württemberg: SEK-Einsatz nach Schusswaffengebrauch

13.02.2020, 18:38 Uhr | t-online.de

Großeinsatz der Polizei in Baden-Württemberg. Bei einer Auseinandersetzung fällt ein Schuss. Nun suchen Hubschrauber die Täter.

Im baden-württembergischen Plochingen hat es bei einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen mehrere Verletzte gegeben. Die Polizei teilte auf Twitter mit, dass mindestens zwei Personen zu Schaden gekommen sind. Es seien ein Schuss gefallen und Messer eingesetzt worden.

Spezialkräfte der Polizei fahnden nach insgesamt drei Tatverdächtigen. Auch Hubschrauber sind im Einsatz. Der Bereich um die Bahnhofstraße in Plochingen ist weiträumig gesperrt. "Wenn Ihr nicht dringend in die Stadt müsst, dann bleibt am besten daheim und meidet den Bereich", schreibt die Polizei auf Twitter.

Die Hintergründe für die Tat sind noch bislang noch offen.