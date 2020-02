Baden-Württemberg

Unbekannte stehlen Zirkuszelt samt Manege

Dreiste Diebe haben im Böbingen westlich von Aalen ein komplettes Zirkuszelt geklaut. Die Kriminellen nahmen auch gleich den Sattelauflieger mit, auf dem das Zelt gelagert wurde.

Irgendwann in den letzten drei Wochen müssen die Diebe zugeschlagen haben – so lange stand ein verpacktes Zirkuszelt auf einem Betriebsgelände in Böbingen an der Rems. Das Zelt war laut Polizeibericht "samt Manege, Sitz- sowie Stahlkonstruktionen" auf einem Anhänger geladen.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu dem auffälligen Diebesgut: "Das Zelt ist blau mit einem gelben Stern an der Spitze sowie gelbem Zickzackmuster an den Seitenwänden." Der entstandene Schaden wird mit 50.000 Euro angegeben.