Im Auto versteckt

Zoll erwischt 23-Jährigen mit 50.000 Ecstasy-Tabletten

21.02.2020, 11:38 Uhr | AFP

Die Fracht war gut verborgen: In einem Auto eines jungen Mannes haben Zollbeamte 24 Kilo Ecstasy gefunden. Die Drogen haben einen Wert von mehreren hunderttausend Euro.

Zollbeamte in Hessen haben rund 50.000 Ecstasy-Tabletten in einem Kleinwagen entdeckt. Die sichergestellten Drogen haben einen Straßenverkaufswert von etwa 355.000 Euro, wie das Hauptzollamt Darmstadt mitteilte. Der Fahrer des niederländischen Kleinwagens wurde demnach festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Der Mann war den Angaben zufolge Mitte Februar auf einem Rastplatz an der Autobahn 3 bei Medenbach kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass bei seinem Auto der gesamte Boden des Kofferraums mit einer stoffbezogenen Holzfaserplatte abgedeckt war. Mit einem Hohlraumsichtgerät entdeckte ein Zöllner eine größere Anzahl von Tabletten.

Nach der gewaltsamen Öffnung der Abdeckung konnten die Beamten zehn Tüten mit rund 50.000 Ecstasy-Tabletten und einem Gesamtgewicht von 24 Kilogramm sicherstellen. Bei der Durchsuchung des 23-jährigen Fahrers fanden die Beamten in der Unterhose noch ein Tütchen mit 2,5 Gramm Haschisch.