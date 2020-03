Frühchen stirbt in Baden-Württemberg

Spaziergänger findet totes Baby auf einer Wiese

06.03.2020, 14:31 Uhr | t-online.de, joh, AFP

An einer Umgehungsstraße in Baden-Württemberg findet ein Mann auf einer Wiese ein totes Baby. Das Neugeborene kam zu früh zur Welt. Die Polizei sucht nun nach der Mutter.

Ein Spaziergänger hat in Baden-Württemberg auf einer Wiese ein totes Baby gefunden. Die Wiese befindet sich in der Nähe einer Umgehungsstraße, die zu einem Industriegebiet und in den Ort Welzheim führt. Der Mann entdeckte den kleinen Jungen am Donnerstagabend, wie die Polizei in Aalen am Freitag mitteilte.



Das Baby sei etwa im siebten oder achten Schwangerschaftsmonat geboren worden, teilte die Polizei mit. "Es war eine Frühgeburt, das kann man aufgrund des Entwicklungsstandes jetzt schon sagen", erklärte ein Sprecher der Polizei auf t-online.de-Anfrage.

Mutter wird noch gesucht

Unklar ist, seit wann das Kind auf der Wiese lag und ob es bei seiner Geburt lebensfähig war. Zur Ermittlung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. "Mehr kann man derzeit noch nicht sagen", so der Polizeisprecher. Nun werde mit allen Mitteln nach der Mutter gesucht. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf und bat auch die Bevölkerung um Mithilfe.



Deshalb sind die wichtigsten Fragen, die nun mithilfe von Zeugen geklärt werden sollen, veröffentlicht worden: Wurden an der Umgehungsstraße, insbesondere auch bei einem dortigen Feldweg parkende Autos gesehen? Ist jemandem eine schwangere Frau bekannt, die trotz Entbindung kein Kleinkind hat? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.