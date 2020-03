Nordhessen

Mann randaliert in Kirche – 10.000 Euro Schaden

08.03.2020, 10:33 Uhr | dpa

Polizeiautos: In Hessen hat ein Mann in einer Kirche randaliert. (Symbolbild) (Quelle: Sven Simon/imago images)

In Hessen hat ein Randalierer einen Schaden von etwa 10.000 Euro verursacht. Der Mann war in eine Kirche eingebrochen.

Ein Mann hat in einer Kirche in Nordhessen randaliert und dabei einen Schaden von rund 10.000 Euro angerichtet. Die Polizei nahm den 49-Jährigen am Samstagmorgen fest, wie ein Sprecher der Polizei in Kassel sagte. Er soll in der Nacht in das Gotteshaus im Guxhagener Ortsteil Ellenberg (Schwalm-Eder-Kreis) eingedrungen sein und unter anderem sämtliche Sitzbänke aus den Verankerungen gerissen haben.



Wieso er das tat, war zunächst unklar. Laut Polizei kam der Mann in ärztliche Behandlung – verletzt war er nicht. Mehrere Medien hatten über den Zwischenfall berichtet.