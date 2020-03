Ermittlungen in NRW

21-Jähriger in Moers bedroht und ausgeraubt

13.03.2020, 09:10 Uhr | dpa

Im nordrhein-westfälischen Moers ist ein junger Mann von zwei Unbekannten überfallen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Drei unbekannte Männer sollen am Donnerstag in Moers einen 21-Jährigen überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Die Täter haben demnach Bargeld und eine Umhängetasche an sich genommen. Sie konnten flüchten, die Polizei sucht nun nach Zeugen.