Nach Brandanschlag auf Lebensmittelladen

Erneute Attacke auf türkisches Geschäft in Oberbayern

06.05.2020, 14:09 Uhr

Eine zerbrochene Scheibe eines türkischen Döner-Imbiss in Waldkraiburg: Im oberbayerischen Waldkraiburg hat es erneut einen Anschlag auf ein türkisches Geschäft gegeben. (Quelle: Matthias Balk/dpa)

Nach einem Brandanschlag auf einen türkischen Lebensmittelladen Ende April kam es in Waldkraiburg zu einem weiteren Angriff auf ein türkisches Geschäft. Der bayrische Innenminister nimmt die Vorfälle "sehr ernst".

Nach dem möglicherweise extremistischen Brandanschlag auf ein türkisches Lebensmittelgeschäft hat es im oberbayerischen Waldkraiburg eine weitere Attacke auf einen türkischen Laden gegeben. Es werde ein Zusammenhang mit dem Anschlag in der Nacht zum 27. April gesehen, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem neuen Fall in der Nacht zum Mittwoch handele es sich um eine Sachbeschädigung. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Demnach wurden die Scheiben eines Döner-Ladens mit Steinen beschädigt.

Bayrischer Innenminister: "Messen dem Geschehen sehr hohe Bedeutung bei"

Der bayrische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nimmt den erneuten Anschlag auf ein türkisches Lebensmittelgeschäft im oberbayerischen Waldkraiburg "sehr, sehr ernst". Der Ressortchef sagte am Mittwoch in München weiter: "Wir messen dem Geschehen eine sehr hohe Bedeutung bei." Der Vorfall werde sowohl von der Kriminalpolizei als auch in Richtung Staatsschutz sehr ernst genommen.

Bei dem Brandanschlag auf den Lebensmittelladen wurden im April sechs Menschen verletzt. Die Flammen zerstörten nicht nur das Lebensmittelgeschäft, in den Häusern der Nachbarschaft gab es durch den Rauch ebenfalls Schäden. Die Schadenssumme geht in den Millionenbereich.