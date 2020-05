Streit eskaliert

Frau verletzt prügelnden Mann mit Messer

Polizei und Rettungsdienst am Tatort: Beide Beteiligten kamen ins Krankenhaus. (Quelle: Luca Field/imago images)

In Hamburg ist am Samstagmorgen ein Streit heftig eskaliert. Nachdem ein Mann auf seine Partnerin einschlug, soll diese ihn mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Beide kamen ins Krankenhaus.

Im Hamburg ist am Samstagmorgen ein Mann bei einem Streit von seiner Partnerin mit einem Messer verletzt worden. Das berichtet die Hamburger Morgenpost (MOPO). Den Angaben zufolge mussten beide im Krankenhaus behandelt werden. Zuvor habe der Mann auf die Frau eingeschlagen.

Der Streit habe sich von der Nacht bis in den Morgen gezogen, die Frau sei alkoholisiert gewesen. Nachdem die Auseinandersetzung eskaliert war, und der Mann auf sie einschlug, verteidigte die Frau sich nach Polizeiangaben mit einem Messer. Sie traf ihren Partner am Rücken und am Kopf. Nun ermittelt das Landeskriminalamt.