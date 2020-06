Insassen auf der Flucht

Auto fährt in München in Menschengruppe – drei Verletzte

10.06.2020, 19:17 Uhr | küp

Polizist mit Maschinenpistole in der Nähe des Tatorts in München: Drei Personen mussten nach der Attacke ins Krankenhaus. (Quelle: Matthias Balk/dpa)

Großeinsatz in München: Ein Auto ist in eine Menschengruppe gefahren, anschließend verprügelten die Insassen ihre Opfer und flüchteten. Die Polizei prüft Hinweise auf eine Tat im Rockermilieu.

In München ist ein Auto in eine kleinere Menschengruppe gefahren. Das bestätigte die Polizei auf Twitter. Anschließend seien die sechs Insassen ausgestiegen, hätten auf Menschen eingeschlagen und seien geflüchtet, heißt es in dem Tweet. Bei dem Angriff wurden demnach drei Personen erheblich, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus.

Die Polizei prüft, ob es sich bei dem Angriff um eine Tat im Rockermilieu handelte. Das bestätigte ein Sprecher t-online.de. Demnach gebe es Hinweise, dass der Angriff zielgerichtet war und Opfer und Täter sich kannten. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nach bisherigen Erkenntnissen nicht bestanden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr im Stadtteil Schwabing-Freimann, die Täter waren am Abend noch immer flüchtig. Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt und eine Großfahndung eingeleitet. Ein Hubschrauber kreiste über dem Stadtteil Schwabing.