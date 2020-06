Auf den Kopf geschlagen

Betrunkener geht mit Machete auf 26-Jährigen los

21.06.2020, 17:13 Uhr | dpa

Blaulicht der Polizei: Der mutmaßliche Angreifer sitzt in Untersuchungshaft (Symbolbild). (Quelle: Sven Simon/imago images)

Bei einer privaten Feier in Würzburg kommt es zum Streit, dann greift ein 50-Jähriger einen anderen Mann mit einer Machete an. Als dessen Ehefrau einschreiten will, wird auch sie verletzt.

Bei einem Angriff mit einer Machete in Würzburg ist ein 26-Jähriger schwer und seine 27-jährige Ehefrau leicht verletzt worden. Ein augenscheinlich stark Betrunkener soll dem Mann im Streit mit der Machete auf den Kopf geschlagen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wie es zu dem Streit während einer privaten Feier am Samstagabend gekommen war, blieb zunächst unklar.

Als die Ehefrau des Opfers einschreiten wollte, zog sie sich vermutlich ihre Schnittverletzungen an den Händen zu. Der tatverdächtige 50-jährige Kubaner wurde leicht verletzt. Er wurde nach dem Angriff in einer Wohnung festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.