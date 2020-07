"Tragischer Vorfall"

Achtjähriger in US-Einkaufszentrum erschossen

04.07.2020, 12:37 Uhr | dpa, t-online.de, joh

Einkaufszentrum in Alabama: Ein achtjähriger Junge ist dort erschossen worden. (Quelle: Carol Robinson/The Birmingham News via AP/dpa)

In einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Alabama ist es zu einer Schiesserei gekommen: Ein kleiner Junge geriet dabei offenbar zwischen die Fronten. Es ist nicht die erste Schießerei in dieser Mall.

Im US-Staat Alabama ist am Freitag ein achtjähriger Junge in einem Einkaufszentrum erschossen worden. Drei weitere Menschen, darunter ein minderjähriges Mädchen, seien mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei in Hoover am Freitagabend mit. Polizei-Chef Nicholas Derzis sprach von einem "tragischen Vorfall". Es sei furchtbar, wenn ein unschuldiges Kind dazwischen gerate.

In der Shopping-Mall seien am Freitagnachmittag aus noch unbekannten Gründen mehrere Schüsse gefallen, hieß es. Zu dem Motiv oder den möglichen Tätern machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen würden andauern.

Schiesserei vor zwei Jahren im selben Einkaufszentrum

Das Einkaufszentrum in einem Vorort von Birmingham war erst 2018 Schauplatz einer Polizeischiesserei geworden. Wie "CNBC" berichtet, habe ein Polizist damals einen Schwarzen erschossen, weil er ihn mit einem anderen Täter verwechselt hatte.

Die frühere Schießerei auf den 21-jährigen Emantic "EJ" Bradford Jr. löste eine Reihe von Protesten in dem Einkaufszentrum aus. Das Büro des Generalstaatsanwalts von Alabama entlastete den Polizisten mit der Begründung, er habe bei der Begegnung, die sich über etwa fünf Sekunden hinzog, "unter den gegebenen Umständen vernünftig gehandelt".