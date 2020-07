Brandstiftung in Nantes?

Feuer in Kathedrale: Polizei befragt möglichen Verdächtigen

19.07.2020, 09:55 Uhr | dpa, nhr

Am frühen Samstagmorgen brach in der Kathedrale von Nantes ein Großbrand aus. 60 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Die Ermittlungsbehörden gingen zunächst von Brandstiftung aus. (Quelle: Reuters)

Ein Feuer zerstörte am Samstag Teile der Kathedrale von Nantes. Schnell ziehen die Ermittler Brandstiftung als mögliches Ursache. Nun wurde ein Verdächtiger gefasst.

Nach dem Großbrand in der Kathedrale im westfranzösischen Nantes hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen. Der Mann sei für die Schließung der Kathedrale am Freitagabend verantwortlich gewesen, weshalb die Ermittler "bestimmte Aspekte seines Tagesablaufs" klären wollten, sagte der Staatsanwalt Pierre Sennès der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Aussagen dazu, ob der Mann an der mutmaßlichen Brandstiftung beteiligt gewesen sei, seien jedoch "verfrüht", betonte er.

Am Samstag war in der Kathedrale ein Feuer ausgebrochen, das die Orgel des Gotteshauses komplett zerstörte. Dutzende Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Flammen einzudämmen. Schnell gingen die Ermittler von Brandstiftung aus, weil drei Brandquellen ermittelt wurden. Eins direkt an der Orgel und je eins im rechten beziehungsweise linken Kirchenschiff. Das deute auf ein Muster hin, hieß es dazu am Samstagnachmittag von der zuständigen Staatsanwaltschaft.