Weitere Frau schwer verletzt

20-Jähriger soll zwei Menschen getötet haben – Haus angezündet

13.08.2020, 13:52 Uhr | AFP

Einsatzwagen der Polizei in Niedersachsen: In Neuenkirchen soll ein Mann zwei Menschen getötet haben. (Quelle: Die Videomanufaktur/imago images)

In Niedersachsen wird ein 20 Jahre alter Mann beschuldigt, erst zwei Rentner ermordet und dann das Haus angezündet zu haben. Die Ermittler haben bereits eine Vermutung für das Motiv des Täters.

Nach einem Wohnhausbrand in Neuenkirchen in Niedersachsen mit zwei Toten ist ein 20-Jähriger festgenommen worden. Der junge Mann soll den 70-Jährigen und seine 69-jährige Ehefrau Ende Juli "durch massive Gewalteinwirkung auf Kopf und Körper" getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Donnerstag mitteilte.

Er soll zudem eine 59-Jährige "in gleicher Vorgehensweise" schwer verletzt haben. Danach soll er das Wohnhaus des Ehepaars in Brand gesetzt haben.

Der Mann habe sich zeitweise im nachbarschaftlichen Umfeld der Opfer aufgehalten, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass er "aufgrund einer finanziellen Schieflage" versuchte, von den Todesopfern Geld zu erlangen. Die schwer verletzte Frau konnte demnach noch nicht umfassend vernommen werden.