Auf Berliner Stadtautobahn

Mit 171 km/h gestoppt: Hohe Strafe für Raser

23.08.2020, 20:21 Uhr | dpa

90 Kilometer über dem Tempolimit – die Berliner Polizei stoppt einen Raser auf der Stadtautobahn. Nun wird eine empfindliche Strafe folgen.

Ein Autofahrer ist auf der Berliner Stadtautobahn 111 mit 90 Stundenkilometern über dem Tempolimit von der Polizei erwischt worden. Der Mann war am Samstag gegen Mittag in seinem Sportwagen mit 171 Kilometern pro Stunde unterwegs, obwohl nur 80 km/h erlaubt waren, wie die Polizei mitteilte. Dem Raser drohe jetzt ein Bußgeld in Höhe von mindestens 1.360 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Insgesamt maßen die Einsatzkräfte auf der Autobahn in Reinickendorf zwischen den Anschlussstellen Kurt-Schumacher-Damm und Eichborndamm von 7.45 Uhr bis 13.30 Uhr die Geschwindigkeit von fast 1.850 Fahrzeugen. Davon seien 100 zu schnell gewesen.