Am Frankfurter Flughafen

Mordverdächtiger 30 Jahre nach Tat verhaftet

15.09.2020, 19:26 Uhr | AFP

Frankfurt am Main: Am Flughafen hat die Bundespolizei einen Mordverdächtigen festgenommen – 30 Jahre nach der Tat. (Symbolbild) (Quelle: Reichwein/imago images)

Vor 30 Jahren soll er einen Mann erschlagen haben – doch erst jetzt wurde der Tatverdächtige festgenommen. Bei der Einreise von Albanien nach Deutschland schnappte ihn die Polizei.

Fast 30 Jahre nach der Tat hat die Bundespolizei am Flughafen von Frankfurt am Main einen Mann unter Mordverdacht festgenommen. Der 59-Jährige soll 1991 einen Mann in Duisburg erschlagen haben, um mit seiner Bankkarte 8.000 Mark abzuheben, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach reiste der Verdächtige am Wochenende von Tirana in Albanien nach Deutschland ein.

Daneben nahmen die Beamten am Wochenende unabhängig voneinander drei weitere Männer fest. Ihnen werfen die Behörden gewerbs- und bandenmäßigen Betrug in mehrstelliger Millionenhöhe, Steuerhinterziehung sowie einen sexuellen Übergriff vor.