"Eine beängstigende Situation"

Ex-Footballstar verhindert Entführung des eigenen Enkelkinds

28.09.2020, 09:54 Uhr | sid

Eine Frau ist in das Haus des ehemaligen NFL-Profis Joe Montana eingebrochen und hat offenbar versucht, sein Enkelkind zu entführen. Montana und seine Ehefrau konnten Schlimmeres verhindern.

Quarterback-Legende Joe Montana hat gemeinsam mit Ehefrau Jennifer die Entführung seines Enkelkindes aus seinem Haus in Malibu verhindert. Das gab das Los Angeles County Sheriff Department am Sonntag bekannt. Eine Verdächtige war am Samstagabend in das Haus der Montanas eingedrungen und hatte das neun Monate alte Baby aus einem Laufstall im Wohnzimmer genommen.

"Herr Montana und seine Frau Jennifer stellten sich der Frau in den Weg und versuchten die Situation zu beruhigen. Sie baten die Frau, ihr Enkelkind zurückzugeben", hieß es in dem Bericht des Sheriffs: "Es kam zu einem Gerangel, in dem Frau Montana die Gelegenheit hatte, das Baby sicher aus den Armen der Verdächtigen zu befreien." Die Frau floh aus dem Haus, wurde aber wenig später festgenommen.

"Das war eine beängstigende Situation. Aber glücklicherweise geht es allen gut", twitterte Montana am Sonntag. Der 64-Jährige hatte seine Karriere in der US-Footballliga NFL im Sommer 1994 nach 15 Spielzeiten beendet. Montana führte die San Francisco 49ers zu vier Super-Bowl-Titeln.