Vorfall in Krefeld

Polizistin boxt auf Mann ein: Video löst Kritik aus

11.10.2020, 16:09 Uhr | t-online, rew

Immer wieder schlägt die Beamtin auf den Mann ein: Das ist auf einem Video zu sehen, das eine Festnahme in Krefeld zeigt. Die Aufnahmen machen im Internet die Runde – und sorgen für Empörung.

Nach einem Video von einem brutalen Einsatz ist die Polizei Krefeld in Kritik geraten. Auf Twitter kursieren Aufnahmen, die zeigen, wie eine Polizistin auf einen Mann einboxt, der von ihren Kollegen festgehalten wird. Zunächst ist zu sehen, wie drei Polizisten versuchen, den Mann zu überwältigen und ihm einen langen Gegenstand, eine Art Stab, zu entreißen.

Schließlich stürzt eine vierte Polizistin hinzu und beginnt, auf den Mann einzuprügeln. Auch als ihm der Stock abgenommen ist und zwei Polizisten den Mann fest im Griff haben, schlägt die Beamtin weiter auf ihn ein. Die Aufnahmen waren über den Account einer antifaschistischen Gruppe aus Krefeld verbreitet worden.

Die Polizei rückte wegen eines Wohnungsbrands an

Das Video stammt offenbar von einer Festnahme, zu der die Polizei Krefeld zuvor eine Pressemitteilung herausgegeben hatte. Darin heißt es, die Polizei habe einen Mann und eine Frau wegen versuchter Brandstiftung vorläufig festgenommen. Die Polizei sei zu einem Brand einer Wohnung in Krefeld gerufen worden und habe dort einen Mann und eine Frau angetroffen.

Obwohl die Wohnung bereits verraucht gewesen sei, habe sich der Mann gegen eine Rettung geweigert, schreibt die Polizei in der Mitteilung. Weiter heißt es: "Angesichts seines Widerstands musste unmittelbarer Zwang angewendet werden, um ihn in Sicherheit zu bringen." Die Festgenommenen befänden sich in Polizeigewahrsam.

Festnahmen nach Brandstiftung: Im Netz existiert ein Video dazu. Es stellt einen Ausschnitt aus einer dynamischen Entwicklung dar. Der Sachverhalt wird unter allen Aspekten polizeilich und staatsanwaltschaftlich geprüft. https://t.co/QjmsG77hZA — Polizei NRW KR (@polizei_nrw_kr) October 11, 2020

Zu den Aufnahmen äußerte sich die Polizei Krefeld bislang nur in einer kurzen Mitteilung auf Twitter. Darin bestätigt sie indirekt, dass es sich bei dem Video um Aufnahmen von dem Vorfall aus der Pressemitteilung handelt: "Festnahmen nach Brandstiftung: Im Netz existiert ein Video dazu", heißt es in dem Tweet.

Inhaltlich bezieht die Polizei keine Stellung, sondern schreibt, es handele sich bei den Aufnahmen um "einen Ausschnitt aus einer dynamischen Entwicklung". Der Sachverhalt werde von Polizei und Staatsanwaltschaft geprüft.