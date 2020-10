Europäischer Haftbefehl

An den Kindern seiner Partnerinnen vergangen – Mann festgenommen

23.10.2020, 15:17 Uhr | AFP

Ein 52-jähriger Mann soll sich in 14 Jahren an den Kindern seiner Partnerinnen vergangen haben. Ihm werden 160 Fälle des sexuellen Missbrauchs vorgeworfen.

Die französische Polizei hat einen Mann verhaftet, dem in Deutschland 160 Fälle von Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen vorgeworfen werden.



Der 52-Jährige sei bereits vor einer Woche aufgrund eines von Deutschland beantragten europäischen Haftbefehls in der Nähe von Straßburg gefasst worden, teilte die Polizei am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mit. Demnach soll er sich in den Jahren 2000 bis 2014 an den Kindern seiner Partnerinnen vergangen haben.