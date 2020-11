Detmold in Nordrhein-Westfalen

Mann aus Psychiatrie geflohen – Polizeifahndung

17.11.2020, 18:58 Uhr | lw, t-online

Im nordrhein-westfälischen Detmold ist ein Mann aus einer Psychiatrie ausgebrochen. Nach dem 35-Jährigen wird gefahndet. Die Polizei mahnt, den Flüchtigen nicht anzusprechen.

In Detmold ist am Dienstagmorgen ein 35-jähriger Mann aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen. Die Polizei Lippe fahnde nach dem Flüchtigen, heißt es in einer Pressemitteilung. Da Farkhod Mukhamedow aggressiv werden könne, solle er bei Sichtung nicht angesprochen werden, warnt die Polizei. Stattdessen solle umgehend die Notrufnummer 110 gewählt werden.



Herr Mukhamedow sei etwa 1,79 Meter groß, von normaler Statur, habe schwarze Haare und trage einen Vollbart. Zuletzt war er komplett schwarz gekleidet, so die Polizei Lippe.