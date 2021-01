Tatverdächtiger festgenommen

Niedersachsen: Vater ersticht Kind und Frau

31.01.2021, 15:38 Uhr | dpa

Spurensicherung und Notarzt vor dem Haus: In einer Wohnung wurden zwei Leichen gefunden. (Quelle: NWM-TV/dpa)

In Cloppenburg wurden eine Frau und ein sechsjähriger Junge tot in einer Wohnung gefunden. Der dringend tatverdächtige Vater und Ehemann alarmierte selbst die Polizei.

Im niedersächsischen Cloppenburg soll ein 30 Jahre alter Mann seine 27 Jahre alte Ehefrau und seinen sechsjährigen Sohn erstochen haben. Der Mann habe nach der Tat am Samstagnachmittag selbst die Polizei angerufen und sich anschließend ohne Widerstand festnehmen lassen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die 27 Jahre alte Frau und der sechsjährige Junge waren den Angaben zufolge mit Stichverletzungen in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus gefunden worden. Der Tatverdächtige habe nach seiner Festnahme keine Angaben gemacht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg sei seine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden.