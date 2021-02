Beamter feuert Schuss ab

Mann attackiert Polizisten mit japanischem Schwert

04.02.2021, 16:28 Uhr | AFP

Bei ihrem Einsatz angelangt, wurden zwei Polizisten in Baden-Württemberg von einem Mann angegriffen. Nur mit seiner Waffe konnte einer der Beamten den Angreifer stoppen.

Ein 31-Jähriger hat in Baden-Württemberg einen Polizisten mit einem japanischen Schwert attackiert. Der Beamte wurde bei einem Einsatz am Donnerstag in Böblingen schwer am Ohr verletzt, wie die Polizei Ludwigsburg mitteilte. Ein weiterer Polizist benutzte daraufhin seine Schusswaffe und traf den Angreifer in ein Bein. Beide Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, schwebten jedoch nicht in Lebensgefahr.

Am Morgen waren die Beamten zu einer häuslichen Auseinandersetzung gerufen worden. Dort trafen sie auf fünf Menschen. Der 31-Jährige ging mit dem Schwert unvermittelt auf die Polizisten los. Er konnte nach dem Schuss überwältigt und festgenommen werden. Das Schwert wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.