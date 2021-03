Golf von Guinea

Piraten kapern niederländischen Tanker – 15 Seeleute gefangen

12.03.2021, 15:38 Uhr | dpa, AFP

15 Matrosen eines niederländischen Schiffes sind in Westafrika von Piraten entführt worden. Die Reederei zeigt sich sehr besorgt, da noch kein Kontakt zu den Tätern besteht.

Ein niederländischer Tanker ist im Golf von Guinea in Westafrika von Piraten angegriffen worden. 15 Besatzungsmitglieder seien von Bord der "Davide B" entführt worden, teilte ein Sprecher der Reederei am Freitag in Barendrecht bei Rotterdam mit. Sechs weitere Seeleute seien auf dem Schiff in Sicherheit und unverletzt. Bisher gebe es noch keinen Kontakt zu den Entführern.

Die Reederei Poli Shipmanagement sei sehr besorgt, wie der Sprecher sagte. "Die höchste Priorität des Unternehmens liegt nun darin, Kontakt zur vermissten Mannschaft herzustellen, um sie so schnell wie möglich und sicher frei zu bekommen." Das Unternehmen stehe in engem Kontakt mit den betroffenen Behörden und den Angehörigen der Seeleute.

Der Überfall auf die "Davide B" erfolgte den Angaben zufolge bereits am Donnerstagnachmittag rund 210 Seemeilen (knapp 390 Kilometer) südlich von Cotonou im westafrikanischen Benin. Der Tanker, der unter maltesischer Flagge unterwegs sei, habe einen Transport von Estland nach Nigeria ausführen sollen.