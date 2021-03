In Hessen

Fußgängerin findet Babyleiche neben Radweg

16.03.2021, 15:26 Uhr | dpa, AFP

Grausiger Fund im hessischen Waldkappel: Eine Frau entdeckte dort eine Babyleiche, eingewickelt in einen roten Pulli. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine Spaziergängerin hat neben einem Radweg in Nordhessen eine Babyleiche gefunden. Der tote Säugling lag eingewickelt in einen roten Kapuzenpullover und ein lilafarbenes Handtuch in der Nähe eines Tiermastbetriebs in Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis, wie die Polizei in Eschwege und die Staatsanwaltschaft in Kassel am Dienstag mitteilten. Wie er dorthin kam, war zunächst unklar.

Das Bild zeigt ein Vergleichsstück des roten Kapuzenpullovers. (Quelle: Polizei Eschwege)



Nach dem grausigen Fund am Montag rief die Frau umgehend die Polizei, die daraufhin den Fundort großflächig absperrte und nach Spuren absuchte. Die Leiche wurde nach ihrem Fund am Montag obduziert. Angaben zur möglichen Todesursache und zu den Hintergründen machten die Ermittler zunächst nicht.



Durch die Veröffentlichung von Fotos der bei dem Baby gefundenen Kleidungsstücke erhofft sich die Polizei von Zeugen nun Hinweise zum Fall und zur Mutter. Zeugen hätten berichtet, dass der Kapuzenpulli schon am Samstagmittag vom Radweg aus zu sehen gewesen sei.