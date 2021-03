Vor Gericht

Mann zerstückelt seine Mutter: Zehn Jahre Haft

16.03.2021, 16:43 Uhr | dpa

Ein 49-Jähriger wurde schuldig gesprochen, weil er seine Mutter zerstückelt hat. Der Tatbestand Mord aber konnte nicht nachgewiesen werden.

Weil er seine Mutter umgebracht und ihre Leiche zerstückelt hat, ist ein 49-Jähriger in Düsseldorf zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Mann am Dienstag wegen Totschlags schuldig. Ein Mord habe sich nicht nachweisen lassen, die Tat könne auch im Streit geschehen sein, sagte der Vorsitzende Richter Rainer Drees.

Dass es der 49-Jährige war, daran habe das Gericht keine Zweifel. An dem Müllsack, in dem die Leichenteile der Frau steckten, war eine DNA-Spur ihres Sohnes entdeckt worden. Zudem war ein Fingerabdruck des Mannes an der Badewanne in ihrer Wohnung entdeckt worden. Darin war die Leiche zerstückelt worden, wovon Blutspuren zeugten.