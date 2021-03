Mordermittlungen laufen

Mann in Nordirland tötet Mutter und Freundin

20.03.2021, 15:37 Uhr | dpa

Nachdem in Nordirland drei Menschen tot aufgefunden worden sind, ermittelt die Polizei jetzt wegen Mordes. Ein Mann soll seine Mutter und seine Freundin erstochen und sich anschließend selbst getötet haben.

Nach dem Fund von drei Toten in Nordirland hat die Polizei Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen. Man habe den Mann, seine Mutter und seine Freundin am Freitagabend an zwei verschiedenen Adressen in der Nähe von Belfast aufgefunden, teilte die Polizei am Samstag mit.



Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann die Frauen erstochen und sich dann selbst getötet haben. Einsatzkräfte trafen den mutmaßlichen Täter bewusstlos an und versuchten, ihn wiederzubeleben –jedoch vergebens. Man ermittle wegen Mordes, gehe aber nicht davon aus, dass weitere Personen in den Fall involviert seien, hieß es von der Polizei.

Hinweis: Hier finden Sie sofort und anonym Hilfe, falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen.