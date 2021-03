Fahndung in London

Mutmaßlicher Sexualstraftäter versehentlich aus Haft entlassen

28.03.2021, 12:40 Uhr | dpa

In London haben die Behörden aus Versehen ein mutmaßlichen Sexualstraftäter aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Mann sei vermutlich verwechselt worden.

Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter ist in London versehentlich aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Polizei suche intensiv nach dem 24-Jährigen, teilten die Behörden am späten Samstagabend mit.



Der Mann sei vermutlich verwechselt worden, berichtete die Zeitung "The Sun". Er war im April 2020 wegen sexuellen Übergriffs, Erregung öffentlichen Ärgernisses und Drogenbesitzes festgenommen worden und war seitdem in einem Londoner Gefängnis in U-Haft.

Nach seiner irrtümlichen Freilassung am Mittwochabend wird der Mann nun im Westen der britischen Hauptstadt vermutet. "Dies ist furchtbar peinlich", zitierte die "Sun" aus Sicherheitskreisen. "Einen bekannten Sexualstraftäter, der die Angewohnheit hat, sich in der Öffentlichkeit zu entblößen, wirft kein gutes Bild auf uns. Solch eine Demütigung darf nie wieder geschehen."